Otras compañeras de reparto, como Mina El Hammani o Danna Paola (que explicó que no podía seguir compaginando el rodaje con la grabación de su disco), también dijeron adiós al final de la tercera temporada, que vio la luz en el mes de marzo del año pasado. Este 18 de junio , la compañía dirigida por Red Hastings ha anunciado que se estrenará la cuarta temporada, que contará con nuevos fichajes : Carla Díaz, Pol Granch , Martina Cariddi, Manu Ríos y Diego Martín.

"Un amor imposible"

El tráiler lanzado por Netflix para promocionar este episodio especial lleva el siguiente título: "Una Historia Breve de un amor imposible". En él, se puede ver cómo Samuel persigue a Carla por el aeropuerto para pedirle una despedida en condiciones en primer lugar y, más adelante, que se quede en España para darle una segunda oportunidad a su amor y estar juntos sin distancia de por medio. Carla se queda muy sorprendida al principio y le pide que no le plantee ese dilema. ¿Qué pasará finalmente entre ellos?

Los fans están encantados

Los seguidores de la 'Carmuel', nombre del shippeo entre Carla y Samuel, están encantados con la noticia de su reencuentro, ya que quieren ver cómo ha evolucionado su historia de amor y qué pasó (¡atención, llega un spoiler!) cuando ella decidió irse fuera a estudiar mientras que él debía quedarse en Las Encinas repitiendo curso. "Carla y Samuel vuelven, es el mejor día de mi vida" , "Van a sacar una mini serie de Carla y Samuel, me vuelvo loco" o "Necesito verla ya", han sido algunos de los comentarios que los fans han dejado en redes para expresar su alegría por el reencuentro.

Hay algunos que, pese a tener muchas ganar de ver el episodio, están tristes porque piensan que la historia de amor entre ellos acabará mal y no quieren tener el corazón roto. Hay otros que han sido más ambiciosos al pedir un spin-off con la historia de estos personajes, donde ellos sean los protagonistas absolutos: "Esta pareja, con esta química inigualable no puede, no merece, ser desperdiciada. Sería un éxito rotundo".