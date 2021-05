Ester Expósito vuelve a demostrar que es la reina del reggaetón al ritmo de Sech: "Siento que me gusta demasiado"

Ester Expósito rompió un récord impresionante en Instagram: su vídeo perreando desde su cuarto en el confinamiento en la primavera de 2020 se convirtió en el clip más visto en la historia de esta red social . En tan solo un par de días, el vídeo acumuló 36 millones de reproducciones (ya va por los 88 millones) y más de 200.000 comentarios. Un éxito que la actriz de 'Élite' no se esperaba, como le confesó a David Broncano en 'La Resistencia': "Se ha liado un poco".

En esa entrevista a través de videollamada por las restricciones sanitarias, la actriz se comprometió a realizar la misma coreografía junto al presentador si volvía al programa. Por el momento, eso no ha sucedido, pero sí que hemos visto a Ester repetir el famoso baile viral a ritmo de 'El Efecto' junto a Sergio Momo , que daba vida a Yeray en 'Élite'. Se notaba que las numerosas escenas que compartieron en la serie hicieron hecho fluir el buen rollo entre ellos, porque el vídeo no puede ser más divertido, con Ester y Sergio 'peleándose' por ser el mejor bailarín.

Ester ama el reggaetón

Desde entonces no habíamos visto a la actriz disfrutar de su pasión por el reggaetón... ¡Hasta ahora! Ester ha vuelto a demostrar que es la reina de este género musical cantando un trocito del tema 'Wao' de Sech en su última publicación de Instagram. La madrileña ha dejado claro que está al día de las tendencias de la música urbana, pues esta canción está incluida en '42', el disco que el cantante ha sacado este año y que lo está petando ahora entre los amantes del género.

La publicación (un par de fotos y el vídeo) ya acumula más de tres millones de 'me gustas' y sus fans se han enamorado del ritmo de la actriz. "Wao, siento que me gusta demasiado", "¡Ay, dios mío!", "Me encantas", "¿Por qué eres tan alucinante?": estos son solo algunos de los miles de comentarios que le están escribiendo sus seguidores (es la española con más 'followers' con casi 27 millones de fans en Instagram).