Cada día hay más fans convencidos de que Ester Expósito y Alejandro Speitzer ya no están juntos. Los rumores de separación comenzaron cuando la pareja de actores acudió por separado a un evento de una conocida marca de joyas en Milán, de la que ambos son embajadores. Según los testigos allí presentes, no cruzaron palabra en toda la noche y solo se hicieron una fotografía para hacer promoción de la marca, pero no estuvieron juntos en ningún momento más.