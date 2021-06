Los fans han alucinado al ver a estas tres jóvenes que lo petan con sus respectivos proyectos y que arrasan en Instagram pasando tiempo juntas, ya que había muchos que desconocían que la cantante de 'Ella no es tuya' hubiera venido de visita a Madrid desde Argentina y tampoco tenían ni idea de que se llevase con Aitana y Ester. Aunque hace poco pudimos ver un cameo de Nicki en el videoclip de 'Ni Una Más' de la catalana, donde se rodeó de caras muy conocidas para denunciar el acoso callejero que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

Las teorías de los fans

Aunque Álvaro no salía en la foto, muchos fans creen que también se encontraba en la cena y se han entusiasmado al pensar que podría haber habido un acercamiento entre Ester y él, ya que estuvieron saliendo durante un tiempo. Ahora, ella podría estar soltera de nuevo, ya que los rumores apuntan a que ya no está con Alejandro Speitzer. "Omg, Álvaro y Ester, muero" o "Necesito que estén juntos de nuevo", han sido algunos de los comentarios que han dejado los fans, que también se han preguntado por qué el actor no salía en la foto.