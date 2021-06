Aitana Ocaña, cabreada tras las últimas informaciones falsas sobre su vida personal: “Hasta dónde se puede llegar”

Aitana es una artista muy agradecida con sus fans y la mayoría de mensajes que comparte en sus redes sociales son muy positivos; sin embargo, esta vez no ha podido evitar compartir con sus seguidores de Twitter un mensaje escrito con un gran enfado que ha preocupado a sus fans y mucho.

La cantante ha escrito un tuit en su perfil que no ha pasado en absoluto desapercibido entre sus seguidores (tiene más de 11.000 likes) por ser muy diferente a lo que suele compartir en estas plataformas: "Entiendo (y siempre entendí) la falta de privacidad y siempre entenderé que es una consecuencia de mi trabajo ¿pero hasta que punto aguantar noticias falsas de medios aparentemente serios? ¿hasta dónde se puede llegar? me encantaría saberlo", escribió Aitana en su cuenta de Twitter.

Harta de las noticias falsas

La catalana se ha hartado de leer noticias falsas sobre su persona y ha explotado en Twitter, donde ha compartido un mensaje que ha sorprendido a sus fans, que no están acostumbrados a leer este tipo de declaraciones de la cantante.

Como era de esperar, los fans, además de mostrarle su apoyo, también le han preguntado a qué noticias se refiere cuando acusa a algunos medios de mentir, ya que la cantante no ha querido hacer referencia a ellas directamente.

No obstante, todo apunta a que su mensaje se pueda deber a la información que han publicado algunos medios de comunicación sobre lo que le podría haber costado la casa que se ha comprado en Madrid. Y es que según varios medios, Aitana habría sido fotografiada revisando las obras de su nuevo chalet situado en la zona de la Dehesa de la Villa. Es más, no solo se ha difundido esta información, sino también el supuesto precio de la misma: 750.000 euros y que a ese precio habría que sumarle el de una reforma integral puesto que es un piso de los años 70.

Pero esto no es todo, ya que también se ha publicado en los últimos días que la cantante ha estado a punto de perder la casa que compró hace un año en un incendio cuando la reforma de la vivienda estaba a punto de acabar. Sin embargo, Aitana no ha sido clara con el motivo de su cabreo en Twitter.

Aitana se está haciendo una casa

Lo que seguro sí que es cierto es que la joven se está haciendo una casa, ya que se lo contó a David Broncano cuando estuvo hace una semana en su programa: "Me acabo de comprar una casa y tengo una hipoteca. Así que no mucho, la verdad", dijo Aitana cuando Broncano le preguntó que cuánto dinero tenía en el banco. Es más, esta no fue la única confesión que hizo esa noche, ya que también aseguró que mantenía muchas relaciones sexuales.