Aitana se inspira en Cher y recupera un peinado suyo de hace 47 años: "Estilo Pocahontas"

Cuando conocimos a Aitana Ocaña en la Academia del resucitado 'Operación Triunfo', muchos pensamos que era imposible verla con otro look que no fuera su característico flequillo y su melena lisa castaña. Los estilistas del concurso metían tijera, probaban tintes (cómo olvidar el maravilloso momento de Amaia afirmando que no podría tener "un rollo surfero" aunque se pusiera mechas porque ella es de Pamplona), peinados arriesgados... Pero el pelo de la catalana cambiaba muy poco.