Este single ha unido a las que son dos de las artistas más influyentes y con mayor proyección internacional del momento, está grabado en los barrios de Santo Domingo y tiene un estilo único que no ha dejado a nadie indiferente. Tokischa, con apenas tres años de carrera, está arrasando, ya ha colaborado con Haraca Kiko y El Cherry Scom en 'Tukuntazo' y con J Balvin cantando 'Perra', dos auténticos hits que se han bailado por todo el mundo.

Su música y el tono particular de su voz la diferencian del resto de las intérpretes del género urbano y ha logrado captar la atención de grandes artistas de este género como, Anuel AA, Bad Bunny y Ozuna ; entre otros, que le han demostrado su apoyo.

"Solo por el mensaje que ella tiene, por lo que ella representa, es una mujer que incomoda y las mujeres cuando no hacen lo correcto parece ser que molestan. Toki es una mujer llena de fuerza, una mujer clave y necesaria, alguien que no encaja en ningún canon, pero por su aclamo de libertad nos representa a todas. La admiro porque es ella, no se trata de ser ejemplar, solo ser ella. Esta canción se hizo en Los Guandules, donde hay inspiración y el cariño de una gente generosa y llena de arte. Viva el dembow y viva República Dominicana", explica Rosalía.