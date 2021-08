La cantante ha dado una entrevista en una emisora dominicana en la que ha explicado que la Wikipedia está equivocada sobre su fecha de nacimiento: no es de 1993

También ha contado cómo es en el amor, cómo se lleva con Travis Scott y qué opina de Kylie Jenner

Ha hablado sobre su carrera musical, recordando el "no" que le dieron en 'Tú sí que vales' y explicando que lleva tres años trabajando en su próximo disco

Rosalía ha puesto rumbo a la República Dominicana y desde allí ha subido varias fotos disfrutando de la playa y paseando por sus coloridas calles. Pero no todo ha sido descanso y es que la cantante ha concedido una entrevista a Santiago Matías, conductor del programa 'Sin Censura' en Alofoke Radio Show. Allí se ha sincerado sobre muchas cuestiones acerca de su vida privada, ha hablado sobre su carrera, ha confirmado que es feminista (algo que ya sabíamos) y ha revelado un dato sorprendente: ¡la edad que tiene no es la que se dice en internet!

El locutor ha comenzado presentando a la artista dando unos datos biográficos sobre ella: "Rosalía Vila, 25 de septiembre de 1993". "1992", le interrumpió la cantante de 'Malamente'. "¿Y por qué pusieron 93 en la Wikipedia?", se preguntaba Matías. "Es que Wikipedia no es que sea la fuente de fiabilidad máxima", comentaba Rosalía, revelando así que todo el mundo está equivocado al pensar que tiene 27 años, porque en realidad tiene 28 y dentro de poco hará los 29.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La catalana ha confesado cómo es en el amor, confesando que le resulta muy fácil enamorarse pero aún más perder esa ilusión: "La verdad que enamorarme a mí no es muy difícil, pero para no desenamorarme yo en menos de una semana... Ahí es el reto". También ha explicado que es "muy detallista" y que suele hacer regalitos a sus parejas: "Yo me fijo en lo que les gusta y si, por ejemplo, le gusta el Snapple [una marca de bebidas muy popular en Latinoamérica], lo compro en el super para que cuando venga a casa pueda ofrecerle". ¡Te contamos qué más ha dicho Rosalía!

Sobre su relación con Kylie Jenner y Travis Scott

Otro de los temas sobre los que ha hablado Rosalía es uno que suele generar mucho interés en las redes sociales: su amistad con Kylie Jenner y su relación con Travis Scott. La cantante ha contado cómo conoció a la pequeña del clan Kardashian: "Nos conocimos porque yo conocí a su hermana Kendall y empezamos a quedar y a salir por Los Ángeles. Nos llevamos muy bien y nos lo pasamos muy bien juntas".

Además, le ha dedicado unas bonitas palabras a su amiga: "Es muy inteligente, tiene mucho sentido del humor, tiene su sensibilidad, es especial". El locutor le ha preguntado qué ha aprendido de Kylie y Rosalía lo tiene claro: "Ella tiene mucha determinación y mucha seguridad en sí misma. Tiene una energía muy especial, mucha presencia y cuando te habla notas su seguridad, lo transmites y se siente muy fuerte".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La cantante también ha explicado cuál es su relación con Travis Scott, padre de la hija de su amiga Kylie, Stormi. Se conocieron trabajando en un estudio de Los Ángeles y ese día la catalana le mostró la canción de 'Juro Que', que a él le gustó mucho: "Me sorprendió que le gustase el flamenco". En ese primer encuentro también surgió de manera "orgánica" la posibilidad de trabajar juntos y es que al estadounidense le encantó el ritmo de 'TKN'. "Es un artista increíble", ha dicho la catalana sobre él. Pero Kylie y Travis no son los únicos famosos con los que se relaciona Rosalía (dale play al vídeo para descubrir quiénes son los demás).

El rechazo en 'Tú sí que vales'

Santiago Matías también le ha preguntado a Rosalía por el "no" que el jurado del programa de talentos 'Tú sí que vales' le dio a la cantante cuando se presentó al concurso en 2008 a los 16 años y ha querido saber cómo asimiló "toda la mierda" que le dijeron. "Es humano dudar, pero tiene que estar por delante tu intuición y tu fe", ha explicado la artista, para añadir que aquella experiencia le "sirvió mucho" porque le hizo ver que tenía que estudiar y formarse.

Rosalía ha revelado que fue al programa porque nadie de su familia trabajaba en la industria musical y ella tenía clarísimo que quería ser artista "desde siempre". Tras su paso por el programa, decidió ir a la Universidad de Barcelona y solo tiene buenos recuerdos de aquellos años: "Mi maestro fue muy importante, Chiqui. Me enseñó todo lo que sé de flamenco".

Se moja sobre sus polémicas

En la conversación también se han abordado varios temas polémicos que rodean a la artista, como su visión del flamenco, ya que mucha gente la acusó en sus inicios de apropiciación cultural y no vio con buenos ojos las novedades que introdujo. "Sí que es verdad que el flamenco es una música con mucha tradición y como está tan codificada hay mucha gente que considera que el flamenco es una cosa. Y la verdad es que a mí me gusta pensar en general, no solo en el flamenco, que no solo hay un punto de vista [...] Cada persona es única y hará flamenco de forma diferente", ha dicho Rosalía.

Sobre las críticas, la catalana ha confesado que es una persona "muy sensible" y que le han afectado. Por eso, intenta tomarse todo muy poco en serio, tanto los comentarios positivos como los negativos, y ha explicado que piensa que "es normal" que algunas figuras destacadas la apoyan y que otras la critiquen. ¿La opinión que más le importa a ella? La de su madre.

Santiago Matías también le ha preguntado acerca de las críticas que recibe cuando se la define como "cantante latina". "Pienso que la palabra latina, a día de hoy, lo que significa para la Academia [Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación] entiendo que significa una cosa. Pero lo que significa para la gente es que esa persona viene de Latinoamérica [...] Creo que esa palabra es más de lo que te enseñan en la escuela [...] Cuando me dicen eso, me incomoda, porque sé que para la gente esa palabra no me identifica siendo yo de Barcelona".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Pero no solo sobre estas cuestiones se ha mojado Rosalía, que también ha dicho que si tuviera que resucitar a algún músico se quedaría con Bach y con Camarón de la Isla, y que ha hablado acerca de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la industria de la música. El locutor le ha preguntado qué tienen que hacer las mujeres para tener más relevancia en la escena musical y Rosalía ha contestado lo siguiente: "No es tanto lo que las mujeres tengan que hacer, porque ellas ya hacen. Es más cómo la industria abraza, empuja y pone la luz sobre las mujeres".

La artista ha puesto un ejemplo para explicar su argumento: cuando una mujer participa en un remix con otros hombres, no suele figurar como artista principal del tema. "Eso te lo hizo Sech a ti en un remix", ha apuntado el entrevistador, en referencia a 'Relación Remix'. "No es que lo hizo Sech, sino que pasó así. Yo a Sech le quiero mucho y me siento muy agradecida de haber hecho con él ese tema", matizaba la cantante, que finalmente reconocía que sí que había sido delicado darse cuenta de que ella en el proyecto antes que J Balvin y que él fue incluido como artista principal y ella como secundaria.

"Pero no solo me ha pasado a mí, sino también a muchas compañeras mías. Eso hace que al final, si no te dan la oportunidad, nunca vas a hacer los mismos números que hace un hombre", ha explicado la cantante, que comenzó a reflexionar mucho sobre esta situación cuando no fue incluida como artista principal en 'Relación Remix': "Me hizo pensar que hay muchas cosas que aún se pueden hacer en la industria para empujar a las mujeres para que rompan más de lo que están rompiendo ahora".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

¿Cuándo llegará su tercer disco?

Otro de los asuntos que ha tratado Rosalía es la llegada de su tercer disco, que no será pronto, ya que ha confesado que lleva tres años trabajando en él y que todavía no está terminada la lista definitiva de temas que irán incluidos en él. "Llevo tres años porque soy muy perfeccionista y porque quiero que la música tenga feeling, que tenga un propósito, no quiero entregar cualquier cosa", ha confesado la cantante.