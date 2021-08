Rauw Alejandro lo está petando con su nuevo disco, 'Vice Versa', con el que ha dejado claro que no quiere componer únicamente canciones de reguetón y que está dispuesto a explorar otros géneros para seguir creciendo. Gracias a uno de los éxitos incluidos en este álbum, 'Todo de ti', se ha hecho muy conocido en España , país que ha visitado recientemente para presentar este trabajo y por el que estará de gira después del verano.

Pero el éxito no solo ha hecho que venda más entradas para sus conciertos y que sus videoclips acumulen más reproducciones en YouTube, sino que también ha despertado la curiosidad de muchos por su vida privada y en estos meses se le ha relacionado sentimentalmente con dos de las españolas más famosas de la actualidad. ¡Seguro que ya sabes de quiénes estamos hablando! Primero fue con Rosalía y, unos meses después, con Ester Expósito .

Los rumores de relación con la actriz de 'Élite' llegaron más tarde, a comienzos del verano de 2021, cuando algunas revistas del corazón como ¡HOLA! confirmaron la ruptura entre Ester y el actor mexicano Alejandro Speitzer (aunque ellos no se han pronunciado todavía sobre ello). Fue entonces cuando se hizo viral en Twitter una teoría que relacionaba sentimentalmente a la madrileña y el puertorriqueño .

Rauw Alejandro ya ha hablado en otras ocasiones sobre los rumores que le relacionan con las dos famosas españolas. En 'La Resistencia' no se mojó mucho y dijo que él suele enterarse de esas supuestas relaciones porque su familia le pregunta por lo que se publica en las revistas y, en otra entrevista para Cosmopolitan, confesó su admiración por Rosalía y su talento para la música : "Para mí, ella es la top. No solo de España, también a nivel mundial. Tiene muchísimo talento".

"Yo tengo una buena relación con Rosi, muy musical.... Y a Ester también la conozco. Pero no... Lo que pasa es que hoy en día si te ven con una chica, ya empiezan 'están juntos'. ¿Y yo no puedo tener amigas? ¿Yo no puedo pasarla bien un rato? ¿Salir?", ha contestado el cantante de 'Sexo virtual', que también ha confesado que "en un futuro" le gustaría tener hijos porque es "muy familiar".