Los fans de Rosalía no para de recibir noticiones. Hace tan solo unos días, la cantante confirmaba su relación (¡besazo incluido!) con Rauw Alejandro a través de TikTok después de meses de rumores. Ahora, ha utilizado la misma red social para anunciar novedades en su carrera musical y es que parece que dentro de poco sacará una canción nueva y que será una bachata.

En su último vídeo, Rosalía aparece bailando una bachata (con una coreografía preparada especialmente para TikTok) que ella misma canta y eso ha hecho que los fans piensen que su artista favorita se haya atrevido con un nuevo género musical y que les estaba ofreciendo un adelanto en exclusiva de su nuevo tema, que piensan que puede ser en solitario porque en la grabación no se escucha la voz de nadie más. Sería la primera canción que saca cantando a solas en 2021, desde que en marzo de 2020, en pleno confinamiento, lanzase 'Dolerme' por sorpresa.

La cantante no ha acompañado su vídeo con ningún mensaje, pero sí que ha dado una pista a sus seguidores al darle 'me gusta' al comentario de una fan, que aseguraba que la artista ya les había anunciado que iba a lanzar una bachata próximamente en su último tema junto a Tokischa. "Rosalía ya nos avisó en 'Linda' cuando dijo 'que yo le canto por bachata'", afirmaba @rosalia.posting; un mensaje al que la catalana le ha dado 'like', confirmando así que sí que va a atreverse con este género musical. "Madre mía Rosalía tocando todos los géneros musicales existentes, solo le falta marcarse una salsa", comentaba otra seguidora en Twitter al conocer la noticia.

Los fans, divididos

A muchos les ha encantado la idea de escuchar a Rosalía en nuevo género musical, bien porque les encanta que su artista favorita innove otra vez o bien porque aman la bachata y están deseando bailar al ritmo de este tema. "Yo estoy living porque me encanta la bachata", comentaba en Twitter un fan de la cantante; "Ahora toca bachata y estoy feliz", expresaba otro.

Pero no todos han recibido la noticia con el mismo entusiasmo. "Rosalía también sacando bachata evidentemente están buscando que yo me pegue un tiro"; "Solo le pido al universo que no se ponga de moda la bachata", comentaban otros tuiteros.

¿Rivalidad con C. Tangana?

Pero, además de dar su opinión sobre si les gusta o no que Rosalía se atreva con la bachata, los fans también han puesto de manifiesto que el anuncio de la nueva canción de la catalana llega tan solo cinco días después del lanzamiento de la primera bachata que su exnovio, C. Tangana, ha sacado junto a Nathy Peluso, 'Ateo'.