Rauw Alejandro habla por primera vez de su relación con Rosalía: "Nos vemos mucho"

Rauw Alejandro está en España inmerso en una gira por todo el país y aprovechando esto ha ido a El Hormiguero donde Pablo Motos no ha perdido la oportunidad de preguntarle por su relación con Rosalía: "Ahora todo lo que haces se convierte en viral, tiene millones de visitas, has grabado un vídeo de TikTok con Rosalía y hay un millón de rumores por ahí que no sé si son ciertos o no, ¿qué tal tu relación con ella?", le preguntó el presentador al cantante.