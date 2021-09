La Gala del Met marca cada año el inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. A ella acuden celebridades, diseñadores de moda, cantantes, influencers y artistas del todo el mundo, pero eso sí, se tendrán que calentar un poco la cabeza para saber qué lucirán esa noche y no solo porque todas las miradas estén puestos en ellos, ya que cada año hay un dress code específico que marca la temática de esta gala benéfica .

En esta ocasión, recomendaban centrarse en analizar la estética americana y su identidad a través de la moda. Así, hemos visto a Billie Eilish emulando a Marilyn Monroe o a Maluma luciendo un traje vaquero de cuero rojo con botas a juego (por supuesto, las redes han sacado los mejores memes de cada look). Rosalía, cuya presencia en la Gala MET 2021 no había sido confirmada, hizo su aparición finalmente en la alfombra roja, pero no siguió el dress code, ya que en lugar de analizar la estética americana, se decantó por lucir un diseño inspirado en una conocida prenda española: el mantón de Manila.