En esos stories, se puede ver que Rosalía celebra su llegada a los 29 en el reservado de una discoteca en la que estuvo actuando Tego Calderón junto a sus amigos, su representante Rebeca León y... ¡Rauw Alejandro! En las fotos se puede ver que la pareja no se separaba en ningún momento y ellos mismos lo confirmaron en sus perfiles. La cantante de 'Malamante' subió dos historias en las que mencionó al puertorriqueño : en una ellas aparece él pillado de improviso y en otra no salen ninguno de los dos, pero se entiende que están en el mismo lugar viendo la actuación de Tego.

También ha habido muchos que han celebrado que la pareja ya no esconda su amor en las redes sociales: "Estoy gritando de emoción en este momento", "Me encanta cómo Rauw la mira", "Vivan los novios". Otros les han pedido que saquen "un temazo juntos" y no han faltado los comentarios que recordaban que no estaba tan claro que estuvieran saliendo porque se rumoreó que Ester Expósito y el puertorriqueño habrían estado juntos en Madrid.