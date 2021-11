Rosalía acaba de estrenar 'La Fama', su nuevo tema con The Weeknd, una bachata en la que unen sus voces por segunda vez, ya que los pudimos escuchar cantando juntos en el remix de 'Blinding Lights'. Como suele hacer siempre que lanza una nueva canción, la artista ha creado un directo en YouTube para que sus fans pudieran ver el videoclip a la vez y comentarlo mientras lo oían por primera vez. Sus reacciones no han tardado en llegar y la mayoría lo tiene claro: les encanta 'La Fama' .

En la canción, tanto Rosalía como The Weeknd cantan en español y reflexionan sobre los peligros de la fama : hablan de ella como una obsesión que te hace olvidar todo lo demás y que te puede acabar matando, algo que han ejemplificado con una metáfora en la que la catalana, que representa a la fama, apuñala al cantante canadiense, que se encuentra en un exclusivo club en el que le advierten que no siempre le hará bien todo lo que desee conseguir y en el que todo el mundo bebe y se droga con diamantes.

Mientras que la parte de Rosalía ha convencido por completo a sus seguidores, la de Abel Tesfaye no ha gustado nada a gran parte de los fans, que han comparado su voz con la del conocido como 'rey de la bachata', Romeo Santos. De hecho, hay quienes han bromeado diciendo que la catalana apuñala al canadiense porque se parece al autor de 'Propuesta Indecente' o porque su voz es "terrible" cantando en español. Aunque también ha habido quien ha bromeado con que Rosalía se está vengando porque The Weeknd no la invitó a cantar con él en el intermedio de la Superbowl.