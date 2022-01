A pesar de ello, y de tener una opinión tan clara, Ibai se ha posicionado en contra de la propuesta del Gobierno con respecto a la cuota de autónomos: "Fuera coñas, lo de la cuota de autónomos que he visto hoy, que absoluta barbaridad, es increíble, o sea, si un tío gana 600 euros tiene que pagar el 50% en su cuota de autónomos".

Sin embargo, también hay personas que de las palabras de Ibai han interpretado que el streamer estaría pensando en mudarse a Andorra para no tener que pagar esa cantidad de impuestos, sin embargo, no es esto lo que ha dicho en su vídeo. Él se ha limitado a criticar que personas con sueldos muy bajos tengan que pagar altas cantidades de dinero, no ha hablado de su situación concreta ni ha nombrado al país vecino en el vídeo.