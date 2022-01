Estos últimos días, si has entrado a Twitter y has cotilleado la lista de tendencias te habrás encontrado con el nombre de Jordi Wild. El motivo por el que este youtuber se ha convertido en TT en dicha red social es que muchos tuiteros han comenzado a hacer memes usando fotos suyas e insertando frases para ligar que podríamos considerar bastante rancias, como "Heyyy olvidona, que me tienes olvidado", "¿Qué tal fea?", "¿Tú qué? ¿Ni dos besos ni nada?" o "Hey, ¿qué pasa loquita? ¿Te acuerdas de mí?".