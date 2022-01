Lo ha hecho en un directo de Twitch en el que le ha explicado a sus seguidores que siente "inseguridad" por su "sobrepeso": "Tengo inseguridad con mi sobrepeso. A día de hoy, todo el mundo sabe que estoy gordo, todo el mundo me llama gordo, hay todo memes sobre que estoy gordo. Pero, a día de hoy, voy a grabar un vídeo y me siento en un sofá y me pongo un cojín, porque no quiero que se me vea gordo. Yo sé que estoy gordo. Yo sé que tú sabes que estoy gordo. Pero yo voy a intentar siempre parecer lo menos gordo posible, para que en el chat y la gente en general no hable sobre mí".