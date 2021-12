Ibai Llanos recauda en tres días más de 200.000 euros con su 'Ibainéfico': "Todo se donará"

"No tiene ningún tipo de sentido [...] Qué barbaridad, tío. De verdad, muchísimas gracias a todos, gente, esto ha sido absolutamente inolvidable. 600.000 euros donados en cinco ediciones. Esto empezó de una manera muy cutre y ahora... [...] No tiene ningún tipo de sentido. Qué increíble el Ibainéfico. Ojalá dure muchos años en Twitch, esté yo o no", comentaba Ibai al final del evento en el directo, mientras recordaba que el primer Ibainéfico fue organizado en 2017 y que le pusieron ese nombre "de coña" y no porque él sea un ególatra.