Ibai Llanos es, por segundo año consecutivo, el Streamer del año . Pero su reconocimiento no se queda en los premios, y es que también es un personaje muy querido y valorado para muchos, sobre todo para los más jóvenes. Admiran su sentido del humor, sus discursos en los que opina sobre cuestiones de actualidad o problemas que nos afectan a todos... pero, también, su forma de vida. Así que, ¿por qué no iba muchísima gente a querer trabajar con él?

En pocos años, Ibai Llanos ha pasado de ser el hijo de una familia de clase media al que no se le daba muy bien estudiar a ser una de las personas más influyentes de España, según la revista Forbes. Su carrera ha sido meteórica, y aunque sabemos que casos como el suyo solo salen bien una vez de cada miles de intentonas, son muchas las personas que ven en él un referente y, por qué no, un sueño a cumplir.

¿Alguna vez has pensado que tú podrías trabajar en el equipo de Ibai Llanos? ¿Que tú entiendes perfectamente la nueva forma de trabajar que llevan a cabo este tipo de personas tan influyentes? ¿Que podrías cambiar la p*ta historia? Entonces, te interesará muchísimo saber que Ibai Llanos ha publicado una oferta de empleo en InfoJobs para añadir nuevos talentos a su equipo.

La oferta está publicada en InfoJobs y va dirigida a Especialista en Comunicación Audiovisual para el equipo de e-sports de Ibai Llanos . La descripción publicada por la empresa no podía ser más clara:

"A ver, mi gente. Los requisitos son sencillos: que sepas trabajar en equipo (si no, estás fuera, ya te lo digo), que te guste hacer fotos y montar videos molones en el programa que tú quieras, y que te apasione el mundo del streaming y los e-sports tanto como a nosotros. Estamos cambiando la p*ta historia y ahora tú también puedes formar parte de grandes proyectos con nosotros", puede leerse en InfoJobs.

Además, la persona que quiera echar su curriculum en esta oferta deberá estar de acuerdo con las condiciones: solo teletrabajo (es decir, trabajar desde tu casita, estés donde estés, jornada indiferente, es decir, que no hay un horario cerrado ni un número de horas estipulado, y no es necesaria la experiencia previa. ¿El sueldo? Entre 2.100€ y 2.400€ bruto/mes.

Se necesitan también conocimientos de Photoshop, Twitch, YouTube, Final Cut, Premiere y ser una persona creativa: "yo mismo seleccionaré a mi nuevo/a Técnico/a de Comunicación Audiovisual. ¡Lo presentaré en mi canal de Twitch y asistirá a la presentación del equipo de esports! Trabajarás conmigo 3 meses. El horario de trabajo es muy flexible, ya sabes que no tengo horarios. Trabajarás cuando quieras y como quieras, incluso en pijama, siempre y cuando me entregues a tiempo todas las creatividades que te pida". ¿Crees que cumples con estos requisitos? ¡Pues no dudes en apuntarte!