Ibai Llanos hace historia convirtiéndose en el mejor streamer por segundo año consecutivo: "Eres Dios"

Ibai Llanos ya recibió este premio el año pasado y este año lo ha vuelto a recibir haciendo historia

El streamer celebró en directo su victoria junto a su compañero de profesión y amigo Ander Cortés

Las redes sociales se han llenado de halagos y felicitaciones para el streamer vasco

Ibai Llanos ha hecho historia. El streamer vasco se ha convertido en el primer streamer del mundo en ganar el premio de Mejor Streamer del año en los Esports Awards dos años seguidos.

Ya el año pasado consiguió hacerse con este galardón y este año 2021 ha revalidado su título en una ceremonia celebrada en Texas, la cual él siguió desde la sala que tiene habilitada en su casa para stremear. A su lado, mientras seguían la gala en directo en Twitch, con miles de personas al otro lado de la pantalla, estaba su amigo y compañero de profesión Ander Cortés.

Quien sí que viajó hasta Texas para recoger el premio fue Carlos 'Ocelote' Rodríguez, que fue quien apostó por el vasco en su faceta de streamer en G2 Esports: "Ibai, eres el puto amo. El mejor de España. El mejor del mundo. Te queremos mucho", dijo Ocelote cuando se le hizo entrega del original trofeo.

La reacción de Ibai al recibir el premio

Ibai estuvo siguiendo la entrega de premios en directo en su canal de Twitch y reaccionando a ella junto a su amigo Ander. No obstante, cuando recibió el premio, en un primer momento pareció no entender que había sido él el streamer premiado, ya que los presentadores no consiguieron pronunciar su nombre correctamente.

"¿Soy yo?", preguntó el streamer que por el acento del presentador no lo entendió a la primera. "¿Ha dicho Ibai, no?", preguntaba Ander Cortés, ya que tampoco le había quedado muy claro. No obstante, al poco tiempo su nombre apareció escrito en la pantalla y tras él el vídeo que había enviado como agradecimiento: "¡Lo he ganado yo! ¡Lo he ganado yo!", celebró el vasco.

A continuación, quienes siguieron en directo en el canal de Ibai la gala pudieron ver tanto el discurso que el streamer había enviado a Texas como el que dio él en directo en su canal de Twitch. Fue en este discurso cuando aprovechó para agradecer el apoyo a su comunidad y en especial a "la comunidad hispanohablante": "El mejor streamer es el que más te entretenga, puede tener 100 viewers, 500 o ser Auronplay. Al final cada uno tiene sus opiniones, tiene sus gustos…".

Continúa con los agradecimientos: "Pero de verdad, de corazón, os quería agradecer todo el apoyo que me dais día a día. Cuando empecé a stremear no sabía muy bien qué iba a ser de mí y de mi vida, ahora es cierto que se ve con mucha facilidad y que me ha ido muy bien". Además, Ibai asegura que se arriesgó, que estaba en un sitio muy seguro y muy cómodo, pero que quiso apostar por su marca, por stremear a su manera y en solitario.

Felicitaciones y halagos en las redes sociales

Aunque Ibai considera que lo de ser el mejor streamer del año o no es algo subjetivo, son muchas las personas que han considerado que este premio es motivo de celebración y que por ello le han escrito a Ibai multitud de halagos y felicitaciones en las redes sociales.

Muchas de las personas que han felicitado al streamer han sido otros compañeros de profesión como, por ejemplo, The Grefg, quien también estaba nominado en estos premios en la misma categoría que Ibai: "Felicidades Gigante Noble, merecido", le escribía el murciano en Twitter.