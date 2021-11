Sin lugar a dudas, Ibai tiene motivos para despedir el año por todo lo alto, pues ha vuelto a lograr convertirse en el mejor streamer por segundo año consecutivo , algo que no había conseguido nadie hasta el momento. El vasco no viajó hasta Texas para recibir el premio en persona, pero sí lo celebró en su canal.

La anécdota de la gana fue que Ibai Llanos no supo cómo reaccionar al saber que había ganado porque no pronunciaron muy bien su nombre. "¿Soy yo?", preguntaba, "¿Ha dicho Ibai, no?" Y en cuanto vio su nombre escrito en la pantalla se puso a gritar "¡Lo he ganado!". Enseguida agradeció el reconocimiento "a todos por el aguante y el apoyo. De corazón, gracias a todos los que disfrutáis con lo que hacemos·.