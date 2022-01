Ibai Llanos lanza un mensaje motivador a los estudiantes: "Hasta yo he suspendido, pero no se acaba el mundo"

"El suspenso es habitual, el suspenso es algo que pasa. Lo que tenemos que hacer es poner esfuerzo en no repetir los suspensos de manera consecutiva y si nos ha ido tan mal como para tener que recuperar, recuperarlo". El streamer asegura que si te has esforzado, has intentado aprobar por todos los medios y no lo has conseguido, por el motivo que sea, pues no pasa nada: "Hay que afrontar lo que hemos hecho y no se acaba el mundo".