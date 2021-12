Los memes del 2021 han estado llenos de referencias al coronavirus, pues nos encontramos en plena sexta ola cuando los contagios no paran de crecer. Pero también ha habido otras bromas, como las que recordaban que hay que darle una parte del premio a la Agencia Tributaria o las que pedían cobrar rápido el premio recordando frases míticas de Belén Esteban, como su 'Págame' o 'Dame mi dinero'. Ibai Llanos también se ha sumado a las bromas con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad 2021 y lo ha hecho, como casi todo el mundo, con un tuit.

"Última hora: ¡Ha salido el Gordo: 86148!", ha escrito El País en Twitter y el popular streamer ha citado este tuit haciendo una broma en relación con su físico: "Yo no he salido. Sigo en mi casa. Dejad de desinformar. Borrad". Su mensaje ha triunfado en esta red social y, en poco más de cinco horas, ha superado los 115.000 'me gustas' y roza los 10.000 retuits; aunque también ha habido gente que le ha acusado de copiar un chiste que consideran ya "muy viejo", porque todos los años encuentran uno parecido.