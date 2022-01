Las redes convierten a Jordi Wild en el meme del momento con frases rancias para ligar

Jordi Wild es uno de los youtubers españoles más conocidos y si has entrado en las últimas horas a Twitter seguro que te has encontrado con su nombre entre las tendencias de esta red social.

Su canal de YouTube, El Rincón De Giorgio, acumula ya casi once millones de suscriptores, que no paran de crecer. Su contenido sigue divirtiendo tanto como el primer día, a pesar de que hace ya muchos años que llegó a YouTube y ahora ha estado un par de semanitas sin crear contenido por unas "mini-vacaciones covid".

Si no te has encontrado en las últimas horas un meme con la cara de Jordi Wild probablemente no hayas entrado a Twitter. Es más, todos ellos tienen algo en común, no solo están creados a partir de una fotografía del youtuber, sino que en ellos aparece escrita una frase rancia "para ligar".