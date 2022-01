"De repente me apetece cambiar de look pero a lo mejor se me pasa eh… ¡Opiniones por favor!", comentaba la cantante de 'Bajito', a la vez que adjuntaba una imagen del estilismo que barajaba: el corte de pelo que Anne Hathaway lució en 'Los miserables'. Pero, además de pedirle a sus fans que se mojasen dándole su opinión, también les hacía otra petición más, que fue la que desató una lluvia de memes en las respuestas a ese tuit: "¿Alguien sabe hacer un montaje con una foto mía y cortármelo? Así me lo imagino".