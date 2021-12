Jalal Maher ha explicado en varios programas de televisión que la cantante hace tanto ruido que no puede trabajar ni descansar

La artista ha explicado que siempre respeta los horarios en los que se puede tocar el piano y que necesita trabajar en su hogar

Sus explicaciones no convencen a su vecino, que continúa quejándose del ruido de la tinerfeña

Hace dos semanas, Jalal Maher se hacía viral en Twitter debido a su intervención en el programa de Telemadrid 'Madrid directo', en el que se quejaba tirando de humor de que su vecina, la cantante Ana Guerra, hacía demasiado ruido cantando y tocando el piano, impidiéndole teletrabajar tranquilo. En su intervención, el joven animaba a todo el mundo a comprar el nuevo disco de la tinerfeña, 'La luz del martes' por una sencilla razón: "Quiero que Ana Guerra gane mucho dinero y que llegue al número uno para marcharse de aquí, para que se compre un chalet donde pueda cantar todos los días, a todas las horas".

El vecino explicaba que había decidido contar lo que estaba ocurriendo en la televisión porque le había mandado cartas a la artista e, incluso, había llegado a hablar con su padre, y ella continuaba haciendo ruidos que no le permitían trabajar ni descansar en condiciones óptimas. Unos días después, Ana habló del tema al ser preguntada por Europa Press en la alfombra roja de los Premios Cadena Dial: "Trabajo mucho en mi casa para todas las personas que me siguen y si él trabaja en casa yo también".

Después de defenderse de las críticas de su vecino, la cantante dejó claro que no le había gustado nada que Jalal hubiera expuesto sus quejas en televisión: "No me ha minado la moral pero simplemente creo que la tele es muy golosa. Yo lo hubiera hecho de otra manera, creo que se podría haber gestionado de otra manera". Un comentario que parece que no le sentó nada bien a su vecino, que continúa quejándose a diario en Twitter de los ruidos de la artista y que ha hablado en otros programas de televisión, como 'Sálvame', de la polémica con ella.

Ana Guerra está harta

Que su vecino haya continuado hablando del tema en varios programas de televisión parece haber sido la gota que ha colmado el vaso para Ana Guerra que ha explicado de nuevo ante los micrófonos de Europa Press que no quiere seguir hablando del tema públicamente: "Quiero zanjarlo ya porque la verdad es que no quiero darle más bola a esto. Hasta aquí voy a llegar y vosotros lo vais a entender súper bien".

Antes de despedirse de ella y zajar el tema, la reportera que la estaba entrevistando ha querido saber qué opinaba la cantante de 'Tik Tak' de las últimas declaraciones que había hecho su vecino, en las que había asegurado que ni siquiera podía descansar durante la siesta. La canaria ha sido tajante: "Yo trabajo en mi casa, ya os lo he dicho, y si él no puede [dormir la siesta], no es mi problema".

Su vecino le contesta

A Jalal no le han sentado nada bien estas palabras de Ana Guerra y ha decidido contestarle con un vídeo que ha subido a Twitter en el que le explica que considera que no tiene empatía con su situación: "Ana, sí es tu problema, yo necesito descansar un poco después de trabajar [...] Es muy importante para mi calidad de vida". Además, ha dicho que ella estaría actuando de "mala fe" prosiguiendo con sus ruidos porque él ya la ha avisado de que le molesta: "Lo dicen las juristas".

"Esto es algo muy peligroso, promocionar este mensaje de falta de empatía entre vecinos en la sociedad española puede tener muchas consecuencias [...] No se puede hacer esto, espero que este vídeo llegue al Ministerio de Vivienda", decía Jalal muy serio, que terminaba dedicándole el vídeo "a todos los vecinos de España que lo están pasando mal, con una calidad mala de vida por el ruido y una falta de empatía de sus vecinos".

Jalal se defiende de las críticas

Por otro lado, Jalal ha escrito varios tuits para defenderse de aquellos que le critican por haber contado su conflicto con Ana Guerra en la televisión y que le han acusado de querer hacer famoso, además de tacharle de "oportunista". Así, ha compartido un fragmento de 'Ya son los ocho' en el que un antiguo vecino de la cantante también hablaba de sus molestos ruidos y ha recordado que en su antiguo edificio la cantante ya tuvo problemas con el resto de vecinos porque tocaba el piano de madrugada.