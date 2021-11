Ana Guerra responde al vecino que se queja de sus ruidos: "Si él trabaja en casa, yo también"

La disputa entre Ana Guerra y su vecino continúa. Hace poco más de una semana, el vecino de la conocida cantante compartió en sus redes sociales que no podía estar tranquilamente en su casa porque el ruido que hacía su vecina ensayando le molestaba no solo a la hora de dormir, sino también durante su jornada laboral, ya que Jalal Maher (así es como se llama el ya conocido vecino de Ana Guerra) trabaja desde su casa.

A lo largo de estos días, estos dos vecinos se han intercambiado varios mensajes , o bien a través de las redes sociales o la cantante en alguna de sus apariciones públicas. Además, Jalal ha publicado en su perfil de Twitter varios vídeos en los que se le puede ver cómo está intentando ponerse a trabajar y tiene de fondo el sonido constante del piano de Ana Guerra: "¿Por qué tengo que tener un concierto en mi casa cuando no quiera? Ya llamé la policía, le avisé con los 'shhhh' muchas veces, con cartas, mi casera hablando con la suya, pedí hablar con ella, al final no vi nada de empatía", escribió el vecino en su perfil de Twitter.

Su vecino, Jalal, se queja de que la cantante ensaya a todas horas, pero también de lo mucho que habla por teléfono, ya que asegura que escucha todas sus conversaciones, algo que le molestaba más en verano al pasar más tiempo con las ventanas abiertas: "Trabajo mucho en mi casa para todas las personas que me siguen y si él trabaja en casa yo también", ha dejado claro Ana Guerra.

Además, la cantante ha sido muy clara y asegura que la manera en la que su vecino se ha dirigido a ella no le ha parecido la más acertada: "No me ha minado la moral pero simplemente creo que la tele es muy golosa. Yo lo hubiera hecho de otra manera, creo que se podría haber gestionado de otra manera", ha explicado Ana, ya que Jalal ha participado en varios programas de televisión contando cómo es su día a día viviendo en el mismo edificio que ella.