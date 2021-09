Hace unas semanas la artista tuvo que cancelar y aplazar otros conciertos por una laringitis aguda

Ahora se ha visto obligada a cancelar el concierto de Sanlúcar de Barrameda porque su voz sigue sin estar completamente bien

La cantante ha subido un vídeo a Instagram en el que se disculpa con sus fans y les explica la situación

Aitana Ocaña lleva buena parte del verano recorriendo España con su gira '11 razones', en la que presenta su último álbum en directo a sus fans después de más de un año alejada de los escenarios por la pandemia. El objetivo era continuar el tour hasta el 7 de diciembre, donde la cantante cerraría la gira con una actuación en el WiZink Center para la que ya no queda entradas. Pero un contratiempo relacionado con su salud está impidiendo que la gira se realice con normalidad.

A comienzos de septiembre, Aitana lanzaba un comunicado a través de sus redes sociales informando de que una laringitis aguda le iba a impedir llevar a cabo los conciertos programados para esa semana, ya que los médicos le habían recomendado "reposo absoluto de la voz (cantada)". El show de Córdoba tuvo que ser cancelado porque no se encontró otra fecha para su realización y los de Logroño, Gran Canaria y Tenerife fueron aplazados. La cantante pidió disculpas a sus fans y confesó que estaba "muy triste" por no poder subirse a los escenarios para seguir disfrutando de la música con ellos.

Aitana, que la semana pasada le hizo un regalo a sus fans estrenando 'Berlín', ha anunciado este fin de semana que su voz sigue estar bien y que se ha visto obligada a cancelar el concierto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que iba a celebrarse el pasado sábado 25 de septiembre. Ella misma fue la encargada de comunicarlo en Twitter, donde les explicaba a sus seguidores que podían un encontrar un vídeo en Instagram en el que les explicaba el motivo.

Las explicaciones de Aitana

"Hago este vídeo porque no me apetecía hacer un escrito y que fuera todo tan impersonal", comenzaba diciendo la cantante. "A principios de septiembre, tuve laringitis y se me inflamaron las cuerdas vocales [...] Ayer, después de tres semanas, volví a Sevilla y la verdad es que tenía muchísimas ganas de volver. Mis médicos y foniatras me dijeron que no estaba del todo capacitada para volver porque [...] todavía tenía las cuerdas un poco inflamadas o irritadas", seguía diciendo Aitana sin poder evitar emocionarse.

"Aún así yo me sentía bien y, haciendo todos los días el calentamiento, quise obviamente hacer el concierto de Sevilla y la verdad es que fue un subidón porque tenía muchísimas ganas de volver. Lo pasé un poco mal por el hecho de que a mitad del concierto me empezó a doler por las cuerdas y al terminar me quedé un poco disfónica y no podía casi ni hablar", explicaba la cantante sobre lo ocurrido tras el concierto de Sevilla.

Muy afectada

"Hoy me he levantado casi sin voz y he estado haciendo calentamientos y no puedo hacer ni tan siquiera la escala, y básicamente tengo que cancelar el concierto de hoy de Cádiz. Me sabe fatal hacer esto porque soy consciente de que hay gente que está mucho peor y que es solo una laringitis, pero por desgracia tengo que cancelar algunos conciertos y para mí realmente es una mierda", decía Aitana entre lágrimas.

"No quiero que nadie piense que no soy responsable porque todos los días caliento la voz, todos los días estoy atenta a tener buena voz, a cuidármela, a ser responsable con mi trabajo, que al final es lo que obviamente me hace feliz. Pero tampoco muy forzar la situación ni puedo hacer que empeore, por eso es por lo que tengo que cancelar el concierto de Sanlúcar", explicaba la cantante sin poder reprimir el llano desde la localidad gaditana, a la que se había trasladado "para intentarlo [dar el concierto] hasta el último momento".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

"Lo único que puedo decir es que tengo que mejorar a nivel vocal para subirme al escenario, que yo espero que no sea dentro de mucho tiempo [...] Lo siento un montón", concluía Aitana, que ha reiterado sus palabras en el texto que acompañaba al vídeo: "Espero podáis perdonarme y quiero que quede constancia que lucho hasta el final siempre para poder dar los conciertos, pero en temas de salud ya no está en mi mano… lo siento de todo corazón".

Oleada de apoyo