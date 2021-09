En la entrevista con Ibai, Aitana no podía contar mucho más porque todavía no había lanzado el tema ni siquiera sabía cuando lo haría, pero sí que confirmó que Miguel lo había escuchado en primicia y que le había dicho que la gente iba a pensar que se llevaban fatal. "Me dijo: '¡La gente va a pensar que nos odiamos!'" , confesó la catalana, que ahora ha dado más detalles sobre la reacción de su novio al escuchar 'Berlín' en una entrevista en 'Los 40 Global Show'. ¡Te lo contamos en Yasss!

Además, Aitana ya había explicado en su entrevista con Ibai que su novio no se molesta porque ella escriba letras que hablan de cosas relacionadas con su relación. "En este caso, cuando tu pareja se va a Berlín, dices: 'Ay, Dios mío, ¿qué va a ocurrir?'. Pero no va a ocurrir nada porque cuando quieres a alguien en la distancia también funciona todo" , comentaba la artista en su entrevista en Los 40, dejando claro que sus fans no tienen que preocuparse por su relación con Miguel.

En la entrevista, Tony Aguilar le ha preguntado si iría a Eurovisión el año que viene. "Muchas gracias por pensar y confiar en que yo podría ir a Eurovisión", ha comenzado diciendo Aitana, que ha alabado a Blas Cantó, el representante español de este año. "Yo no me veo capacitada de momento, porque siento que tienes que ir muy preparado, tienes que tener tiempo de preparártelo muy bien y no tienes que tener fallos. Entonces, yo ahora mismo no podría, pero eso no significa que me cierre puertas y, obviamente, no me cierro puertas de cara al futuro".