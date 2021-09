Aitana Ocaña estrena 'Berlín': la historia de la canción inspirada en su relación con Miguel Bernardeau

Aitana está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Hemos visto su nombre por todas partes desde que estrenó su menú de McDonald's, las redes sociales se han llenado de memes de lo más divertido, pero también de críticas a la artista tras salir a la luz una entrevista que dio para promocionar su tema 'Ni Una Más' en la que desvelaba que es celiaca: "Como mucho, pero también como sano, de hecho, de repente, soy celiaca. Me he tenido que hacer unas pruebas y todo y soy celiaca, entonces he cambiado mucho mi alimentación".