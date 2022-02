Álex González habla de su relación con María Pedraza: "Somos un equipo"

"María tiene un ojo muy afilado en el trabajo y con lo joven que es, tiene mucho criterio. Me fío mucho de su criterio, me gusta el punto de vista que tiene para todo y en el trabajo también. Es muy sincera", ha dicho el actor sobre su chica en declaraciones a 'Europa Press', donde ha añadido: "No es que me aconseje o no, somos un equipo. La amistad, como todo en la vida, todos aprendemos de todos y eso es lo bonito".