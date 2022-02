María Pedraza y Álex González no se conocieron en el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy', pero sí que fue grabando las escenas de esta serie en las playas de Málaga en la primavera de 2021 cuando saltó la chispa entre ellos e iniciaron un romance del que muy pronto se dieron cuenta sus fans gracias a Instagram: comentarios en sus publicaciones, fotos desde los mismos lugares, los mismos emoticonos...

En el clip se puede ver que ambos actores están grabando sus voces para doblar una escena de la serie, en la que Álex se dirige a María en susurros tras jugar con una cucharilla de postre. Cuando el madrileño se acerca a ella y le toca la cara con la cuchara, ninguno de los puede contener la risa que acaba mutando en sonoras carcajadas que obligan a parar la grabación. Tras las risas, el actor le acaricia el pelo a su compañera , dejando patente que no solo tenían una gran complicidad, sino también mucha cercanía y cariño.

Esta no es la primera vez que sus fans los ven juntos, pues en el Festival Internacional del Mar Rojo que tuvo lugar en Arabia Saudita la pareja posó ante los fotógrafos del evento dándose la mano; pero sí que es la primera vez que uno de ellos comparte una publicación en la que aparecen los dos a solas desde que confirmaron su relación y a sus seguidores les ha encantado que les dejen apreciar este momento tan bonito .

"Me encantan", "Mi pareja favorita", "Sois adorables", "Qué bellos", "Los amo", "Quiero a alguien que me mire como Álex mira a María", "Solo hay que ver cómo se miran", "¡Qué bonito es el amor!", "Qué monos", "Me derrito", "Increíble", "Amo a esta pareja en la vida real", "La mejor escena de la temporada con esta pareja", "Guapísimos", comentaban los seguidores de la actriz de 'La casa de papel', que han hecho que el vídeo supere en menos de un día el millón de reproducciones.