María Pedraza se hace su tercer cambio de look en dos semanas: se pasa del rubio platino al moreno

María Pedraza tiene acostumbrados a sus casi doce millones de seguidores en Instagram a sus cambios de looks. La actriz juega constantemente con el largo de su pelo, con ayuda de las extensiones y pasándole la tijera a menudo; no tiene problema en probar todo tipo de colores , como el rubio platino, el rojo oscuro o el castaño claro con reflejos dorados; y hasta se atreve con el flequillo.

A comienzos de 2021, la actriz de 'Élite' intensificó estos cambios de look y en los dos primeros meses del año se hizo tres cambios distintos ; pero ese año, la madrileña parece dispuesta a batir su propia marca personal y en los quince días que llevamos de mes ya la hemos visto con tres estilismos muy distintos, algunos de los cuales podrían estar relacionados con sus proyectos audiovisuales.

La actriz de 'Toy Boy' terminó enero luciendo una melena larguísima, similar a la que llevaba en su adolescencia cuando aún no había saltado a la fama. Aunque esta vez no la lucía en su castaño oscuro natural, sino en un tono más claro con reflejos dorados en la parte de abajo de la melena. Con este look posó en bikini desde Maldivas, un destino paradisíaco al que se escapó unos días con su novio, el también actor Álex González.