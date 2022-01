La actriz de 'Élite' ha compartido en Instagram un impresionante vídeo desde Maldivas

En él, aparece tumbada en la arena de la playa, donde ha escrito las iniciales de ambos

El actor le ha contestado con una frase que deja muy claro que está muy implicado con su relación

María Pedraza y Álex González comenzaron a dejar pistas de su relación a través de las redes sociales en la primavera del año pasado. Ahora, casi un año después y tras haber confirmado su noviazgo el pasado mes de septiembre, los actores siguen sin compartir fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, pero sí que continúan mostrándole a sus fans que su historia de amor va fenomenal subiendo instantáneas desde los mismos lugares para dejar claro que pasan mucho tiempo en pareja y dejándose comentarios románticos en sus publicaciones.

Así, han dejado claro que están juntos de vacaciones en Maldivas, disfrutando de unos días de sol, playa y mucho lujo, pues se están alojando en un resort que si eres asiduo de Instagram seguro que has visto más de una vez: se trata de unas cabañas individuales con salida directa al mar, a unos pasos de la playa y llenas de comodidades como jacuzzi, bañera, tumbonas dobles y porche privado.

Desde aquellas islas paradisíacas, la actriz de 'Élite' ha querido dedicarle una bonita declaración de amor a su novio, al que conoció gracias a que ambos trabajan en la industria audiovisual y con el que habría iniciado su relación durante el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy' en abril de 2021. Lo ha hecho con un impresionante vídeo grabado con un dron, que comienza enfocándola y que se aleja para mostrar a la madrileña tumbada en la arena de la playa, donde habría escrito la inicial de su nombre y la de su novio.

La respuesta de Álex González

María Pedraza ha acompañado su vídeo, al que no ha dado título, con un remix de 'Talking to the moon', una canción en la que Bruno Mars cuenta que le habla a la luna pensando en la persona a la que ama y deseando que ella haga lo mismo que él. "Me siento a solas hablando con la luna, intentando llegar hasta ti, con la esperanza de que estés del otro lado hablando conmigo también", canta el artista.

El actor de 'El príncipe' ha contestado a su novia en la zona de comentarios de la publicación con un mensaje en el que también hace referencia a la luna para dejarle claro su enorme compromiso con la relación que mantienen. "To the moon and back", ha escrito Álex, que forma parte de una conocida frase en inglés que se utiliza para decirle a alguien que le quieres muchísimo, pues su traducción sería que amas a esa persona tanto como lo que se tarda en ir a la luna y volver.

La publicación de María Pedraza arrasa

El vídeo parece que no solo le ha gustado a Álex González, ya que se ha convertido en la publicación que más 'me gustas' ha recibido de las últimas que ha compartido la actriz de 'La casa de papel'. En un día ha conseguido superar la barrera de los dos millones de 'likes', cuando normalmente sus publicaciones oscilan entre el medio millón y el millón de 'me gustas'. Sus fans también le han dejado muchos mensajes comentando lo "impresionante" que les ha parecido el vídeo: "Espectacular", "Brutal", "Qué pasada".