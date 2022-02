Ana Guerra y Víctor Elías están juntos: desde su primer encuentro hasta el motivo por el que han hecho pública su relación

Es más, al final de vídeo se dan un romántico beso que confirmaría las sospechas de sus fans, que ahora quieren saberlo todo sobre esta nueva pareja. También se dedicaron en estas publicaciones unas bonitas palabras que han emocionado a sus fans: "Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí pero el amor lo consiguió. Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto. Feliz San Valentín", escribía por ejemplo Ana Guerra en su post.

Tras la confirmación de la relación entre Ana Guerra y Víctor Elías, 'El Español' se ha puesto en contacto con el entorno de la pareja y las dos fuentes consultadas han coincidido al asegurar que "a ninguno de los dos les gusta que se airee su vida privada. Son muy discretos y este mundo lo respetan, pero no quieren saber nada".

Ni Ana ni Víctor suelen exponer en exceso su vida privada en las redes sociales, ya que estas las utilizan mayoritariamente para compartir su música y trabajos como artistas. Es más, según estas fuentes, la pareja estaba encantada con que no se hubiera filtrado su relación, pero al final acabó pasando.

Por tanto, no tuvieron otra opción que hacerla oficial, antes de que los rumores fueran poco a poco cogiendo más fuerza y acordaron que un buen día para hacerlo sería el 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín. No obstante, es la única concesión que van a dar de su vida personal y han decidido dar este paso porque no quieren esconder una relación amorosa.