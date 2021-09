Ana Peleteiro lanza un reivindicativo discurso sobre el color de la piel: "Dejemos de pensar que por ser diferente se es peor"

La atleta gallega ha querido aclarar la polémica que causó su vídeo en los Juegos Olímpicos con Ray Zapata

Peleteiro ha asegurado que nunca se ha sentido despreciada por ser negra, pero su amigo Ray sí

Cuando llegó a su casa, quiso hacer un experimento con su sobrino para ver si lo "estaba haciendo bien"

Ana Peleteiro lo dio todo en sus primeros Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020; desde que consiguiera la medalla de bronce en triple salto, hemos podido ver a la atleta protagonizando bailes virales en TikTok, comiendo con otros influencers o celebrando sus buenísimos resultados en las olimpiadas con Ray Zapata, uno de sus mejores amigos que consiguió la medalla de plata en gimnasia artística.

Precisamente, junto a Ray Zapata protagonizó uno de los vídeos más comentados y reivindicativos de los Juegos Olímpicos cuando en una ronda de preguntas su amigo dijo: "Somos de color, pero representamos a España…", frase que interrumpió ella para decir: "Somos negros, qué de color, de color son ellos que cambian más de color que el Sol".

Esta frase de Ana Peleteiro generó polémica en redes sociales, la mayor parte de la gente que la comentó fue para aplaudir a la atleta, pero también hubo gente que criticó sus palabras.

Ahora, la atleta gallega, ha vuelto a lanzar un reivindicativo mensaje sobre el color de la piel en su paso por un programa de televisión, el cual ha vuelto a ser muy aplaudido en las redes sociales: "Fue un vídeo que está cortado y que la gente puede llegar a descontextualizar, creo que el 99,9% de la gente lo entendió bien, los que han comentado cosas malas es porque ya me odiaban de antes, por lo tanto están ahí en el mismo cajón de siempre", empieza diciendo Peleteiro en la entrevista.

Ana Peleteiro ha querido volver a hablar del vídeo viral

Aunque ella fue la primera que no quiso darle más bombo al vídeo, ha aprovechado su paso por la televisión para aclarar y zanjar este tema: "No quería que eso quitase protagonismo a mi medalla porque jolín acabo de ganar una medalla olímpica y no quiero que se hable de que yo dije 'somos negros, no de color'".

Aunque no quiso darle mayor importancia públicamente, sí que cuando llegó a su casa quiso ver cómo era el feedback de la gente y vio que muchos le decían: "Enhorabuena por la medalla, pero sobre todo por lo que dijiste porque es muy importante".

Además, ha querido aclarar que la gente la "siente española porque yo soy española, o sea, nunca he sentido un desprecio por ser negra y que me encasillaran como extranjera, jamás he sentido eso, pero no era el caso de mi amigo Ray y yo lo que hice fue quitar hierro al asunto: 'Naciste fuera, pero tú estás aquí de toda la vida, tú eres más canario que los plátanos de Canarias', fue lo que le dije".

"Jolín, que da igual, dejemos de pensar que por ser diferente no es bueno. No, la diferencia nos enriquece y tenemos que mirar a los países que están al lado nuestra, como pueden ser Francia e Italia, que nos comen en resultados deportivos por eso, porque a ellos les da igual”" asegura Ana Peleteiro que decidió reconducir el tema hacia su especialidad, el deporte: "Lo que les importa es que sea de su país y punto. Entonces, copiemos en lo bueno, no solo copiemos en lo malo".

Ana Peleteiro hizo un experimento con su sobrino

Tras la repercusión que habían tenido sus palabras en la entrevista de los Juegos Olímpicos, la atleta, cuando llegó a su casa, quiso hacer una prueba con su sobrino "para ver si lo estaba haciendo bien": "Le pregunté a mi sobrino Rodrigo: '¿De qué color soy?’ Y me dijo: 'Negra'. Y dije: 'Bien, bien joder'. Porque se me educó como diciendo que decirle negro a alguien era como ofenderlo. Y que mi sobrino de 7 años no lo vea como una ofensa…".