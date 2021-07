Andrea Benítez hace historia y se convierte en la primera mujer en competir en unos Juegos Olímpicos en skate

Este año, por primera vez, el skateboarding ha formado parte de los Juegos Olímpicos. El skateboarding ha debutado como deporte olímpico en Tokio 2020 y la algecireña Andrea Benítez no solo ha representado a España en las olimpiadas , sino que además se ha convertido en la primera mujer en competir en unos Juegos Olímpicos en skateboarding.

Ahora bien, la decisión de quién sería la primera deportista en participar en esta competición se tomó a partir de un sorteo y a la española le tocó competir la primera; convirtiéndose de esta forma en la primera mujer de la historia en patinar en unos Juegos Olímpicos. No obstante, la española no consiguió clasificarse y acabó ganando en esta disciplina la japonesa de 13 años, Momiji Nishiya.

A pesar de ello, la skater española de 26 años, ha hecho historia y no quiso ocultar su emoción al enterarse de que iba a competir en Tokio: "Viniendo de una pequeña ciudad al sur de España donde no he tenido muchas oportunidades para dedicarme al skate tengo que decir que estoy muy orgullosa de haber conseguido esto, y de tener la oportunidad de poder inspirar a muchas otras personas como yo, a conseguir sus objetivos", escribió Andrea Benítez en su perfil de Instagram.