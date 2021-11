Unos arqueólogos han descubierto un anillo que creen que se usaba para curar la resaca

Por este motivo, todos nos hemos preguntado alguna vez por qué no existe un remedio milagroso para eliminar la resaca. Bueno, el milagro existe, y es no beber. Pero como no beber no es una opción para mucha gente, también hemos escuchado que, para tener una resaca más llevadera, lo mejor es beber un vaso de agua entre copa y copa, o un gran vaso de agua al llegar a casa y antes de acostarte, tomar zumo de naranja natural o frutas que te aporten vitaminas, o tirar de ibuprofeno.