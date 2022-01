El cantante ha compartido un vídeo en Instagram en el que se besa con la artista para confirmar su noviazgo

En una entrevista en Telemundo, el puertorriqueño ha explicado que su nueva novia le hace muy feliz

Sobre su ruptura con Karol G, ha preferido no dar detalles, pero ha dejado claro que no se planteó dejar de hacer música por ello

Los rumores de una posible relación sentimental entre Anuel AA y Yailin La Más Viral comenzaron cuando fueron pillados juntos en una discoteca de Santo Domingo en la República Dominicana a comienzos de 2022. Ahora, casi un mes después, la pareja ha confirmado su noviazgo en sus respectivas cuentas de Instagram, donde ya habían alimentado las sospechas de sus fans subiendo hace una semana unas historias de ambos de fiesta en las que presumían de unas joyas valoradas en 100.000 dólares que el puertorriqueño le habría regalado a la dominicana.

A muchos fans no le quedaron dudas de que los artistas estaban saliendo cuando Yailin publicó un vídeo en el que mostraba los regalos que Anuel le había mandado al hospital (según varios medios latinoamericanos, se sometió a una operación estética) junto a un mensaje en el que le agradecía lo feliz que le había hecho "en tan poco tiempo"; pero por si a alguno le quedaba alguna sospecha, la pareja ha querido confirmar su noviazgo con unos vídeos en los que aparecen muy acaramelados y se dedican bonitos mensajes de amor.

"Que hablen toda la mierda que quieran… YO NUNCA TE VOY A DEJAR SOLA!!!!!!!!", escribía Anuel junto a un vídeo que ha publicado en su feed y en el que ambos se besan apasionadamente para confirmar su romance. "Tu domi [ella es dominicana] papi", le ha contestado Yailin, que ha compartido otro vídeo en su perfil en el que ambos se mueven al ritmo de una de las canciones en las que participa el puertorriqueño, 'Volverte a ver', mientras se hacen arrumacos. "My malote", ha sido el título que la joven le ha puesto a la publicación; "te amo", ha comentado el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

"Me hace feliz"

"Yo tengo una relación nueva, está en las redes, tú la has visto, todo el mundo la ha visto", comentaba Anuel AA a Rodner Figueroa en una entrevista en 'Al rojo vivo' de Telemundo. Con estas declaraciones dejaba claro que su publicación era su manera de confirmar que había iniciado un noviazgo con Yailin. "Estás hablando mucho de Karol, faltándole el respeto a la baby", decía el puertorriqueño para esquivar las preguntas sobre su relación anterior.

"Tienes razón. Habláme de Yailin, que te veo muy contento con ella", le contestaba el periodista. "Lo que se ve en las redes no se pregunta. La felicidad se ve", replicaba Anuel, que no quería confirmar si estaba enamorado ni en qué punto se encuentra su nueva relación, pero que sí que dejaba claro que estaba muy a gusto con su novia: "Estoy bien, estoy feliz. Ella me hace feliz".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Anuel habla de su ruptura con Karol G

Antes de abordar su nueva relación, el periodista Rodner Figueroa se interesó por cómo había sido su ruptura con Karol G: "Me sorprendió escucharte decir que cuando tuviste el rompimiento con Karol pensaste hasta en dejar de cantar". Anuel, con cara de extrañeza, le explicó al entrevistador que él no había dicho eso, sino que estando todavía con la colombiana se había planteado la posibilidad de no seguir haciendo música.