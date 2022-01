Muchos fans de la pareja piensan que están confirmación su relación y les han deseado que sean muy felices juntos, además de alabar el detalle de Anuel. Pero no todos se han mostrado igual de optimistas y hay algunos que creen que el puertorriqueño no olvida a Karol G, que este noviazgo sería una tapadera y que está haciéndole a la dominicana los mismos regalos que le hacía a su ex.