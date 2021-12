La ruptura entre Karol G y Anuel AA ha sido una de las más sonadas en este 2021 que y termina. Los rumores comenzaron en febrero, cuando la cantante puso rumbo a una isla paradisíaca junto a sus amigos y familiares para celebrar su cumpleaños y el puertorriqueño no estaba entre los invitados. Los protagonistas de esta historia confirmaron en abril a través de Instagram el fin de su romance, que duró dos años y medio : ambos explicaron que se querían mucho y él aseguró, además, que no había habido terceras personas implicadas y que no descartaba que se dieran una segunda oportunidad en el futuro.

En un primer momento, parecía que a la artista no le hizo mucha gracia esa sorpresa, porque pidió que parasen la música y apartó a su ex cuando se acercó a ella a darle un abrazo; pero tras intercambiar algunas frases al oído e interpretar 'Culpables', el primer tema que sacaron juntos, la colombiana le dedicó unas bonitas palabras: "Llevamos 200 años sin hablar. Gracias, primero porque no sé cómo has hecho para llegar aquí hoy y estar aquí. Démosle las gracias a Emmanuel de este día en el Choliseo". Ahora ha sido él quien ha hablado acerca de cómo se gestó esta sorpresa y qué sintió al cantar de nuevo con ella.