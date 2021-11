Karol G le manda un mensaje de agradecimiento público a Anuel AA: "Aunque esa etapa terminó, te admiraré siempre"

El final de la gira 'Bichota Tour' está siendo muy movidito para Karol G. En el último concierto que dio en Estados Unidos, que tuvo lugar en Miami, la cantante se tropezó cuando se disponía a bajar unas escaleras que había en el escenario y protagonizó una aparatosa caída que le dejó varios moratones por las piernas y los brazos, además de acabar con sus uñas de gel. La artista tranquilizó a sus fans y les dijo que estaría perfecta para el primero de los conciertos que iba a dar en el Coliseo de Puerto Rico y así fue, pero allí también vivió un momentazo y es que su ex Anuel AA se presentó en el escenario por sorpresa .

Cuando la colombiana estaba cantando 'Culpables', el primer tema que lanzó con el puertorriqueño y gracias al cual se conocieron, apareció Anuel en el escenario y se puso a cantar junto a ella, que al principio ni siquiera se dio cuenta de que su ex estaba a unos pocos metros. Al descubrirlo y tras rechazar un abrazo suyo, la cantante habló al oído con él y, unos minutos después, pidió que volviera a sonar la música porque iban a cantar 'Culpables' juntos y desde el principio.

Tras la actuación y tras cambiarse de vestuario, la expareja volvió a salir al escenario y Karol le dedicó unas bonitas palabras a Anuel, en las que le agradeció que hubiera ido a cantar con ella y todo lo que vivieron en los dos años y medio que fueron novios , además de recordarle que le amaba. Unas horas más tarde, la colombiana reiteró sus declaraciones con una publicación en Instagram en la que le dedicaba un cariñoso mensaje a su ex, a la vez que adjuntaba algunas fotos de ambos abrazados en el camerino tras el concierto.

"No tengo palabras para describir este momento… Pasaron 100 mil cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado", comenzó diciendo Karol en su mensaje, recordando en primer lugar lo impactada que se quedó al ver a Anuel a su lado en el escenario porque, como ella misma comentó en ese momento, llevaban "200 años sin hablar". Muchos fans han entendido estas palabras como una confirmación de que no han vuelto en ningún momento a lo largo de los once meses que llevan separados, ya que su relación se rompió en enero de 2021.