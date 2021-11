"Soy tan hijo de puta que ya no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado", dice Anuel en el adelanto de 26 segundos de 'McGregor' que ha compartido en su cuenta de Instagram. El puertorriqueño se refiere al famoso tatuaje con su cara y la de su exnovia que lleva grabado en la espalda y que, cuando todavía estaban juntos, prometió no borrar nunca en una entrevista con Univisión en febrero de 2019: "No pasaría nada. Si me lo puse ahí es por algo [...] Karol ha hecho tantas cosas por mí que ni se imaginan, estoy muy agradecido con ella".