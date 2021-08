El pasado mes de abril, Karol G y Anuel AA confirmaban su ruptura después de varias semanas en las que se rumoreaba que ya no estaban juntos. Ella comunicó la noticia a través de un comunicado difundido en sus historias de Instagram y él optó por dar explicaciones en un directo en la misma red social. Ambos confirmaron que habían terminado de buen rollo y que seguían queriéndose mucho. El puertorriqueño también aseguró que habían cortado a comienzos de 2021, que no había habido terceras personas por ninguna de las dos partes y dejaba abierta la puerta a una posible reconciliación en el futuro.

"Todo el mundo bien duro, a ver si Karol la escucha y vuelve conmigo" , animaba Anuel a los asistentes al concierto. Una petición que algunos han interpretado como "puro marketing", pero que otros han visto sincera. Aunque la cantante de 'Tusa' aún no se ha pronunciado, sí que lo han hecho sus fans: hay algunos que sueñan con esa reconciliación, pero han sido muchos los que han admitido que no quieren que vuelvan.

"No, él es un tóxico", "Uy, ¡no!", "La bichota está más bella que nunca ahora sí la quiere recuperar, típico de los ex", "Está de moda regresar con los ex, pero no", comentaban los fans en redes, que no quieren que Karol acepte la petición de Anuel. Pero también había otros que sí que quieren ver a la pareja de artistas juntos de nuevo: "Mi intuición me dice que sí hay amor puro", "Estoy segura que van a volver, se aman", "¡Qué vuelvan!".