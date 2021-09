Los fans de Karol G creen que su última canción es una indirecta para Anuel: "El himno de la soltería"

No obstante, la reina de la música latina no para de sorprendernos y esta semana ha lanzado su última canción 'SEJODIOTO'. Con esta canción, la "bichota" parece cantar a los cuatro vientos que tras años de relación está soltera.

La canción 'SEJODIOTO' está compuesta por Cristian Andrés Salazar, J. Quiles, Lenny Tavárez, Ovy On The Drums y ella misma, Karol G. A las pocas horas de lanzarla ya se había vuelto viral en Twitter y es que los fans de la colombiana están encantados con los últimos temas que ha sacado.

Sin embargo, lo más comentado de la canción fue la letra; ya que en esta deja bien claro que está soltera y que no busca compromisos: "Me cansé de relaciones. No quiero más prisiones por más que me critiquen", empieza diciendo la canción.