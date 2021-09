La cantante de 'Tusa' ha sido portada de la revista 'Billboard', donde ha dado una entrevista cargada de titulares

Ha explicado que su sueño es crear un gran legado en el mundo de la música y ser recordada en el futuro

Además de su carrera musical, quiere ser una gran empresaria y debutar en el cine

El éxito de Karol G es innegable: la cantante ha conseguido en tan solo 14 años de carrera convertirse en una de las artistas latinas más reconocidas y su música suena en medio mundo. Con 'Tusa' consiguió llegar a lo más alto de las listas de éxitos y convertirse en una artista relevante en Estados Unidos, donde se asentó en 2020 para expandir su carrera musical. Con su último disco, 'KG0516', debutó en el número en la lista Billboard de Mejores Álbumnes Latinos, destronando a Bad Bunny y 'El último tour del mundo'.

Ahora, acaba de protagonizar la portada del último número de la revista 'Billboard', que la ha nombrado 'The Next Latina Queen' ('La próxima reina latina' en español); un sueño hecho realidad para la colombiana, como ha confesado a sus seguidores en Instagram: "¡Qué ilusión!". Pero no todo ha sido un camino de rosas hasta llegar a lo más alto, como ha explicado Karol en la entrevista que acompaña al reportaje fotográfico en el que la joven luce su nuevo look: el pelo verde, que ha sorprendido a sus fans, acostumbrados ya a verla con la melena en color azul.

En esta entrevista, la cantante de '200 copas' ha analizando su trayectoria musical y ha anunciado que quiere innovar y no solo hacer canciones de reguetón, pero también ha confesado que quiere expandir su marca personal y crear un gran legado, por lo que se está preparando para ser actriz y empresaria. Además, ha hablado sobre el machismo que existe en la industria musical. ¡Te contamos en Yasss todo lo que ha dicho Karol G!

Sus planes en la música

La cantante inició su carrera musical a los 15 años, cuando decidió presentarse a 'Facto X Colombia', concurso que no ganó, pero que le ayudó a darse a conocer y a confirmar que lo que quería era estar encima de un escenario cantando sus propios temas. Pero después de intentarlo algunos años sin éxito, decidió poner rumbo a Nueva York para estudiar marketing, como ha explicado a la revista 'Billboard', donde ha confesado que le dio una nueva oportunidad a la música porque fue a una conferencia en Boston sobre el negocio musical que vio anunciada en el metro.

Fue entonces cuando volvió a Colombia, más dispuesta que nunca a triunfar: "Mi papá y yo creamos un estudio en casa donde comencé a escribir y grabar canciones". A partir de ahí, todos sus fans conocen la historia: telonera de Don Omar, contrato con Universal y éxito internacional. Pero Karol explica a 'Billboard' que el camino no fue fácil y que tuvo que "trabajar muy duro" para conseguirlo: "Ahora puedo sentarme con autoridad y decir con orgullo: 'Estoy aquí porque trabajé duro'. No fue fácil, pero estoy aquí".

Actualmente la cantante se muestra feliz, pero en la entrevista ha explicado que durante la cuarentena perdió la confianza en sí misma: "Sentía toda esta presión porque pensé: 'Nunca podré superar a' Tusa '. Me siento bloqueada' [...] Pensé que todo había terminado. Me deprimí y es un sentimiento que nunca le deseo a nadie". Ahora Karol confiesa que se ha vuelto a "enamorar" de sí misma y que quiere continuar innovando con su música, traspasando las fronteras del reguetón.

Quiere ser actriz y lanzar su firma de ropa

Pero no es el único proyecto que la cantante tiene en mente, ya que su objetivo es crear "un legado" similar al que dejó la cantante Selena Quintanilla, a la que admira y lleva tatuada en su brazo junto a Rihanna y a sí misma: "Selena murió hace más de 20 años, pero sus álbumes todavía están en las listas, todavía está recibiendo premios. Eso es un legado. Mi objetivo ahora es crear un producto que conecte con mucha gente y que la gente me recuerde".

Por eso, el objetivo de Karol G es ser mucho más que una cantante famosa y quiere expandir su marca personal como hizo Selena, que también era actriz y empresaria. "Estoy muy concentrada en convertirme en emprendedora, lanzar una marca de maquillaje, líneas de ropa y hacer mi debut en la pantalla grande. Quiero ver hasta dónde puedo llegar como artista y como empresaria", ha explicado la estrella de la música.

"Quiero estar en un momento de mi vida en el que pueda decir: 'Lo he hecho todo, no hay nada más que pueda hacer'", ha confesado a Billboard la colombiana, que ya ha contratado a un profesor de interpretación para convertirse en una gran actriz y se ha apuntado a varios cursos de negocios para poder dirigir sus empresas con soltura. "Siempre quise ser la más grande de América Latina y pensé que era lo más grande que podía conseguir. Pero 'Tusa' me sacudió. Vino a decirme: 'Estás lista para el mundo, no solo para América Latina", ha declarado.

Sobre el machismo en la industria musical