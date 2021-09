Cuando Karol G y Anuel AA anunciaron su ruptura, que ponía fin a un compromiso matrimonial y a una historia de amor de dos años y medio, él dejó la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro y ambos dejaron claro que seguían queriéndose mucho y que ese cariño no iba a desaparecer. Eso fue en abril, por lo que ya han pasado seis meses: medio año en el que miles de fans de la pareja han encontrado muchas 'señales' que les han hecho pensar que es más que probable que los artistas se decidan a darse una segunda oportunidad (¡y hay algunos que piensan que ya están juntos de nuevo!).

Si no has seguido la historia al detalle, te estarás preguntando qué señales son esas, ¿verdad? Pues bien, hay una larga lista: en primer lugar, ambos han seguido promocionando en sus redes sociales los temas que su expareja iba lanzando al mercado; Anuel acudió a la presentación del último disco de Karol, 'KG0515' y bailaron abrazos ante la atenta mirada de todos los presentes ; y fueron pillados de cena en Miami dándose numerosas muestras de cariño, según la periodista Tanya Charry.

Las 'pruebas' que han encontrado ahora los fans de los artistas son dos y ambas llegan por parte del cantante de '23 Preguntas', canción que piensa que está dedicada a su exnovia. Por un lado, él le ha vuelto a seguir en Instagram , algo que dejó de hacer mucho antes de que hubieran confirmado su ruptura; aunque la colombiana no le ha devuelto el 'follow back'. Por otro lado, Anuel se ha dejado ver por las calles de Miami con una camiseta negra que lleva estampada la palabra "Free" ("Libre" en español).

No obstante, también hay fans que piensan que no son 'pruebas concluyentes' y que han apuntado la posibilidad de que se compraran la misma camiseta cuando estaban juntos, que sea una mera coincidencia que Anuel la haya lucido ahora y no faltan los que creen que nunca se separaron y que todo "es puro marketing" para crear más expectación en torno a sus respectivos lanzamientos musicales.