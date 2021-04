Karol G y Anuel AA confirman su ruptura: "Ni ella me falló ni yo le fallé, son cosas que pasan"

El mensaje de Karol G

La cantante de 'Tusa' ha comenzado diciendo que no ha sido nada fácil asumir la ruptura y que tampoco lo ha sido dar la noticia a millones de personas que han apoyado a la pareja a lo largo de sus tres años de relación; para continuar explicando que en ningún momento han querido sacar rédito comercial de su noviazgo y que no lo han expuesto para acaparar más atención mediática : "Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal como cualquiera y fue esa la razón por la cual nunca escondimos lo que sentimos y decidimos hacerlo público".

Las palabras de Anuel AA

"No tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien", ha comentado Anuel en un directo en Instagram; una información que se ha animado a compartir con sus seguidores porque estaba cansado de leer informaciones falsas en los medios. Por eso mismo ha querido también dejar claro que la ruptura no se produjo por una infidelidad: "Ella no me falló ni yo le fallé a ella, son cosas que pasan en cualquier relación común y corriente. No fue un problema con otras mujeres".