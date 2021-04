Anuel AA es uno de los cantantes de reggaetón más exitosos actualmente . Sus canciones acumulan millones de reproducciones en Spotify y YouTube, ha colaborado con los artistas más famosos y, además, es habitual que los medios le presten atención no solo por su música, sino también por el interés que suscita su relación con Karol G , a la que pidió matrimonio al año de comenzar a salir.

Su éxito le ha hecho acumular una inmensa fortuna y a llevar una vida llena de lujos. Tiene una impresionante mansión en Miami, suele llevar ropa de marca, los anillos de oro y diamantes son un 'must' en sus looks y no se priva de ningún capricho. El último de ellos ha sido un impresionante Bugatti, un coche de alta gama valorado en más de dos millones de dólares.