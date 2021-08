Los fans de Anuel AA creen que su última canción está dedicada a Karol G: "Les di una entrada a mi corazón"

No obstante, aunque su relación se terminó hace ya un tiempo, en más de una ocasión los cantantes han asegurado que mantienen una buena amistad ; e incluso en una entrevista Anuel AA dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

Esta petición de Anuel hizo saltar todas las alarmas de los fans de la pareja, ya que el cantante abrió su corazón y dio a entender que le encantaría volver con Karol G. La colombiana, sin embargo, no ha contestado públicamente a esta proposición ; es más, ella parece que tiene bastante superada su ruptura, ya que en uno de sus últimos conciertos consiguió cantar, aunque muy emocionada, 'Ocean' , una canción de amor que había escrito para Anuel cuando estaban juntos.

Aún así, el puertorriqueño parece que no se cansa de intentarlo y hace unos días publicó su último tema, ' 23 preguntas'; el cual parece estar repleto de indirectas para Karol G.

En el propio título de la canción ya podría haber una pista, y es que el 23 es un número muy importante para Anuel, ya que fue el día que empezó a salir con Karol G. No obstante, esto no es todo, no empezó a salir con ella un 23 cualquiera, sino el 23 de agosto, el mismo día que eligió el puertorriqueño para lanzar este tema.